Tiktoker asegura que abrirá sucursal de ‘señoras problemáticas’ que hagan reclamos por los clientes

En redes sociales nuevamente se arma tema de conversación entorno a un tema que a parte de ser innovador ha provocado las risas de muchos. Se trata de una empresa que permite la contratación de ‘señoras problemáticas’ para que hagan reclamos por los clientes que les pagan.

Y es que si algo es innovador es esta idea de negocio que nació para evitar conflictos con operadores de diferentes compañías. Karen’s for hide, es el nombre de la empresa que ofrece servicios de personas que saben hacer reclamos y valer los derechos de los usuarios.

El lema de esta empresa tiene que ver, precisamente, con combatir las injusticias y con hacer trámites que para muchos pueden resultar bochornosos y simplemente una pérdida de tiempo que no tienen, con todo tipo de compañías que requieren atención al cliente.

Pues bien, fue precisamente una tiktoker colombiana que es famosa por sus videos con comportamientos de ‘tías’. Carolina Navas Molano, más conocida como la ‘tía resentilia’ en redes sociales, hizo un cómico video en el que dijo que abrirá una sucursal de esa empresa aquí en Colombia para lidiar con problemas con bancos, operadores móviles, EPS etc.

“Aquí yo ya tengo la franquicia pa’ que empiecen a operar conmigo ¿no? Manda tu hoja de vida, la que quiera, el que quiera contratar también el servicio estamos a la orden, acá se va a llamar ‘Las tías’. Porque contamos con el tiempo especialmente señoras ya pensionadas, que tengamos el tiempo de ir a reclamar unos medicamentos en la farmacia de la EPS, a pelear, a alegar. Estoy feliz con mi nuevo emprendimiento, apóyenlo”, dice por medio de su tiktok la mujer.

Ante su video muchas personas respondieron con risas y comentarios de quienes se tomaron con humor el video. “Donde mando la hoja de vida, todavía menstrúo pero me gusta pelearle a entidades”, “Yo no soy pensionada pero jodo X3” y “Cuáles son las tarifas, esto me interesa” fueron algunos de los comentarios recibidos.