Greeicy comentó cómo reaccionaría ante una infidelidad de Mike Bahía

Greeicy se sinceró a través de una dinámica en Instagram y le confesó a sus seguidores qué clase de reacción tendría si se enterara que su pareja, el cantante Mike Bahía, llegara a serle infiel, explicando a profundidad el motivo de su reacción y que otras condiciones influirían en su decisión.

El par de intérpretes suelen mostrar a través de las redes sociales y de sus conciertos la gran química que tienen, protagonizando varias escenas románticas que terminan atrapando a sus seguidores. También sacan a relucir su faceta de papás en la que dejan ver todo el tiempo que pasan con su hijo Kai y todo el amor que le brindan.

Pero a través de una sesión en vivo protagonizada por Greeicy, varios de sus seguidores le pidieron que hablara sobre los engaños un tema sobre el cual la cantante ha pensado bastante, dando algunos tópicos de interés, entre ellos cómo sería su reacción si descubre que su pareja está con otra mujer.

“Yo siento que todos somos seres humanos y siento que todos nos podemos equivocar. Ya que usted coja el hábito de estarse equivocando, pues ya eso es otro cuento”, comenzó la cantante.

Seguidamente ahondó un poco más en lo que ella haría si descubre que Mike Bahía le fue infiel, dejando ver que antes que nada la calma se apoderaría de ella y no haría un gran alboroto al respecto.

“No sé si a Mike le ha pasado, o si le va a pasar y me entero, obviamente sería muy fuerte, obviamente no voy a decir que me da igual, no. Pero seguramente diría: ‘okey, no pasada nada’. No lo juzgaría más de: ‘okey, eso está un poquito fuerte, pero no pasa nada’”, dijo Greeicy en la sesión en vivo.

Sin embargo, dejó claro que si bien lo dejaría pasar la primera vez, las cosas cambiarían si se vuelve un acto recurrente. “Pero que no me salga con que: lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Ahí sí le digo: ‘hermano, ¿qué es este parche?’”, concluyó la cantante.