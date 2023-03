Mabel Cartagena terminó llorando tras un fuerte susto que pasó en Argentina

Mabel Cartagena se llevó una sorpresa nada agradable a pocas horas de haber pisado tierras argentinas, ya que en la casa de campo de sus suegros se encontró con un detalle aterrador, documentando su reacción de miedo ante la situación y dejando salir varios sonidos de llanto en el proceso.

La creadora de contenido se ha mantenido muy ocupada en sus redes sociales durante las últimas semanas, mostrándole a sus seguidores algunos videos en donde les ayuda con tips de limpieza para la casa, un tema que ha estado abordando desde principios de 2023.

Puede leer: Mabel Cartagena mostró una de las secuelas que desarrolló al grabar ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Sin embargo, también se enfoca en otros detalles más orientados a algunas anécdotas y experiencias entretenidas, las cuales narra con su singular sentido del humor. Además, suele platicar con sus seguidores respecto a su día a día y sus planes con su familia.

A propósito de este último punto, Mabel Cartagena le contó a sus fanáticos que estaría de viaje durante los próximos días en Argentina, mostrando algunos detalles de cómo se preparó y cuáles eran sus planes, contando que durante su primera noche en el extranjero estarían en casa de sus suegros.

A través de varios clips, la colombiana mostró algunas imágenes del lugar y de sus alrededores, enfocándose en el campo en el fondo y una gran fogata que sus suegros y su esposo encendieron para hacer un asado.

Lea también: “¿Yo qué hice?”: Mabel Cartagena se volvió tendencia en varios países por esta razón

Y si bien estaba muy emocionada por estar en contacto con la naturaleza, Mabel Cartagena cambió de opinión rápidamente al notar que una araña de gran tamaño se cruzó en su camino, generando una reacción de gran espanto en ella.

La modelo grabó toda la situación, enfocándose en la araña sin perderla de vista mientras se podían escuchar varios gritos y sollozos de su parte, ya que, como reveló en uno de sus podcast, siente un gran temor por los arácnidos.

Mabel rápidamente salió huyendo del lugar luego de que uno de sus hijos la aplastara: “bueno, fue un placer. Me voy, familia. Me voy de aquí, no regreso nunca más”.