Así fue la infantil reacción de Bogdan del ‘Desafío The Box’ tras un desacuerdo que afectó a “su amor”

El tiktoker del ‘Desafío The Box’, Camilo Bogdan, se molestó completamente luego de que llegaron los chalecos de sentencia a la casa Alpha para definir a cuál de los participantes de las otras casas se los entregarían.

Puede leer: “Estoy que me voy”: Participante del ‘Desafío The Box’ amenaza con renunciar

Y es que a un paso de la extinción de una las casas de la ciudad de las cajas las estrategias por dejar a los participantes que mejor se han desempeñado, para hacer equipo en el futuro, es la orden del día.

Es por ello que han decidido ir por los más débiles o aquellos que aún no se han visto la cara en la pista del box negro. Es por ello que Byron, Rapelo, Sensei y Daniela han sido más que incisivos en las opiniones sobre las sentencias y esta vez no fue la excepción. Tras una larga y por poco acalorada discusión en la que destacó el desgaste que tiene Omega por lo que deberían, pero a la vez no, tocarlos con el castigo.

“Este ciclo ya es decisivo, no podemos tirarles a fuertes y no podemos quedar con gente débil porque viene ya tres equipos no más, y sabemos que todos juntos no vamos a quedar” — Sensei

Precisaron que en caso de que uno de ellos sea sentenciado sería mejor ir con uno que no sea tan fuerte para poder ganarle y seguir a la competencia para asegurar un cupo. Por lo que Cifuentes propuso que sea Sara de Beta. La propuesta fue de total desgrado para el tiktoker y de inmediato, con una actitud infantil, pasó el trago amargo.

“No estoy de acuerdo, mira donde uno se mete con un amigo de Rapelo, porque ahí no se puede sentenciar” — Bogdan

El interés de Bogdan por Sara es tal que en repetidas oportunidades ha mencionado que de ganar un acceso a ‘El Cubo’ la invitaría a ella, sin embargo, para remediar lo que fue la sentencia decidió comprar la picada que subastó Gabriela Tafur, para que su amor no pase hambre, ya que Beta perdió el beneficio de la comida.

Puede leer: Crecen las críticas a Sara del ‘Desafío The Box’ por ser la protegida de Alpha