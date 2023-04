“Estoy que me voy”: Participante del ‘Desafío The Box’ amenaza con renunciar

Cada capítulo del ‘Desafío The Box’ se está poniendo más intenso que el anterior y es que si bien se van conociendo más detalles de lo que es la vida de cada uno de los participantes de esta edición, también se ha sabido quienes han sido sobrevivientes a fuertes enfermedades, a las adicciones, a las afinidades sexuales y a sus debilidades.

En el reciente capitulo uno de los hombres de Omega mostró su descontento al recibir por primera vez un chaleco de sentencia a tan solo poco tiempo de la desaparición de uno de los equipos, y precisamente es su equipo uno de los posibles a extinguirse.

Se trata del caleño Juan Pablo, quien en la competencia usa el alias JP, un ganadero, piloto privado, modelo y estudiante de zootecnia. Su familia se radicó en Ecuador cuando él tenía 10 años y desde ese momento se dedicó al tenis. En Ecuador fue número 1 en todas las categorías juveniles y viajó por el mundo representando al hermano país en torneos internacionales.

Actualmente está radicado en Colombia donde alterna su carrera de modelo e influencer con sus estudios en zootecnia. Su plan de vida es dedicarse al negocio familiar: la ganadería y tal parece que su historia en el ‘Desafío The Box’ pudiera llegar a su fin.

Es uno de los más fuertes de Omega, pero más no de la competencia y desde su llegada ha formado parte de una racha de perdidas indiscutible. Ahora, en el último capítulo tras llegar de la inminente derrota en el box amarillo y recibir el chaleco por parte de Sensei, en representación de Alpha, el participante se desahogó.

“Y ahora cómo me baño. Yo estoy que me voy. Que me saquen de una vez. A eso es que vine”

— JP