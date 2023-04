¿Se acuerda de Víctor? Iván Lalinde recordó épico momento de El Precio es Correcto y quiere encontrar al participante

Iván Lalinde es un reconocido presentador quien ha hecho parte de la farándula nacional desde hace varios años, siendo la cara principal de algunas programas de dos de los importantes medios: Caracol televisión y Canal RCN. Sin embargo, uno de los principales shows con el que logró ganarse el cariño de sus fans fue ‘El Precio es Correcto’, el cual estaba dedicado a adivinar el valor de varios productos.

Si bien, el programa llegó a su fin hace algún tiempo, por razones desconocidas. Esto no fue impedimento para que el paisa compartiera algunos de los recuerdos que lograron causarle risas no solo a él sino que también a varios de los televidentes. Uno de ellos se remonta a una emisión del programa en donde uno de los concursantes pasa a segunda ronda, pero en medio de la emoción se tropezó y por ende, terminó en el suelo, por poco golpeando al presentador.

Ante el hecho, Iván no dudó en auxiliarlo, pero las risas no faltaron en medio del suceso. Además, del clip, el presentador agregó con algunos emoticones de risa: “Esto ya es un clásico. No descansan, pobre Victor”. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no faltaron en donde resaltaron que este para muchos resultó uno de los mejores durante ‘El Precio es Correcto’.

En medio de esto y al parecer, por la serie de mensajes que comenzaron a llegar a través de sus redes sociales, el presentador volvió a aparecer indicando: “¿Será que alguien conoce a Víctor?”, pues deseaba tener señales del hombre, quien desde aquel momento se convirtió en una personalidad importante. Asimismo, aseguró: “Alguien que conoce a Víctor sería un hit, saber que está haciendo Víctor, es que ha hecho reír a muchas personas en Colombia y creo que en varias partes”.

Otro de los momentos que compartió fue el de una mujer de la tercera edad. La participante también logró pasar a la segunda ronda, antes de esto, Lalinde le preguntó: “El programa donde ustedes compran y nosotros pagamos que se llama, ¿cómo?”. La mujer respondió: “Sábados felices”, la reacción de sorpresa por parte del presentador no se hizo esperar y hasta le preguntó el porqué de sus palabras, lo cierto es que las risas no faltaron.

Sin embargo, el hecho no terminó allí, pues también compartió algunos momentos junto a Carlos Calero a lo largo de la trasmisión del Reinado de Belleza, el cual catalogó como: “Dramático momento de Carlos Calero”. Pues, esta situación se remonta a la concursante quien indicó: “El hombre se completa al hombre, mujer con mujer”. Además, su colega Carlos no dudó en compartir el clip y dejó claro que este será un momento inolvidable a lo largo de su carrera.