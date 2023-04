Criticaron a Andrea Serna por su look de “vieja” y así respondió la presentadora

Andrea Serna ha recibido una serie de polémicos mensajes en una de sus más recientes publicaciones a propósito del look que presentó, siendo tildada de “vieja” por varios internautas. Sin embargo, la colombiana no se quedó de brazos cruzados y le envió una contundente respuesta a sus detractores.

Durante las últimas semanas, la presentadora ha estado enfocada en compartir con sus seguidores varios detalles del ‘Desafío The Box’ en relación a su más reciente edición, mostrando imágenes y videos detrás de cámaras, además de hablar sobre algunos detalles que pasan desapercibidos por los espectadores.

Pero no solo se dedica a este tema, sino que también le muestra a sus fanáticos unos aspectos más personales, como en uno de sus más recientes video en el que mostró cómo lleva a cabo su rutina de maquillaje ligero y qué productos usa, mostrando un rápido tutorial.

Para esto, Andrea Serna comenzó el clip con su rostro al natural para posteriormente ir aplicando cada uno de los productos. Pero este detalle desató una serie de comentarios negativos en los que los usuarios de Instagram criticaron su aspecto, indicando que parecía una “vieja”, al igual que con otro look que ha estado presentando en el Desafío.

“No te favorece el cabello esponjado en las presentaciones del Desafío, te hacen ver muy muy vieja”, “Comenzaste el video con 10 años encima” y “La mamá de Andrea Serna”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Sin embargo, Andrea Serna no se quedó callada y de manera elegante terminó por responderle a sus detractores gracias al comentario de una de sus seguidoras, quien defendió su look tanto en la pantalla chica como en las redes sociales.

“Igual no soy una niña, y eso está perfecto, imagínate si los años no pasaran”, contestó la modelo en la sección de comentarios. En relación a su look en el Desafío, Serna destacó lo mucho que le ha gustado este cambio: “me ha gustado full”.