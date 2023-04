Cata Gómez Piedrahíta y su fuerte crítica a las personas incumplidas

La periodista Cata Gómez Piedrahíta se ha destacado por ser una de las personalidades más destacadas de Colombia y no es para menos, pues no solo su trabajo aporta a ello, sino su actividad en cada una de las rede sociales.

Recientemente ha hecho uso de ellas para dejar clara lo que es su posición con respecto a esas personas que se comprometen y dan su palabra, pero que por cosas de la vida simplemente se deslindan de ello y no cumplen lo prometido.

“Alguien me explica cómo hace la gente para ser tan incumplida. Ese ya te llamo, ahora te lo envío, ese dejado en visto y pasan los días y nada”, indicó por medio de sus historias Cata Gómez Piedrahíta.

No obstante, a ello agregó lo que sería su postura en caso de ser una de esas personas y con la responsabilidad que la caracteriza enumero sus recomendaciones en medio de su indignación.

“Eso que me impresiona porque si me pasara simplemente escribo o llamo diciendo ‘sé qué quedamos en algo, pero no lo voy a lograr, dame más tiempo estoy en eso’ y ya. Pero no, la gran, mayoría deja asó y es como si no fuera con ellos”.

Más allá del mensaje de Cata Gómez Piedrahíta

La responsabilidad se aprende de mil maneras porque cada persona es diferente y vive experiencias distintas, pero supone un conjunto de habilidades de respuesta que deriva siempre de la educación y los aprendizajes.

Algunas simplemente no asumen las consecuencias de las propias acciones y decisiones y se ponen mil excusas de forma casi infantil; o cuando se deriva la responsabilidad hacia otras personas en ámbitos como la familia y en el trabajo, para no tener que enfrentar posibles fallos y errores.