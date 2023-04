Vidente colombiano asegura haber hecho “contacto” con Andrés García y envió un mensaje sobre su herencia

Todavía muchos critican la actitud del vidente colombiano cuando dijo haber contactado a “El Rey del Despecho” Darío Gómez y más cuando fingió un ataque al corazón en pleno video al terminar de cantar su éxito ‘Nadie Es Eterno’.

Seguidamente lo hizo con la fallecida monarca reina Isabel en septiembre del 2022, y es que con un video aseguró estar poseído por ella y envió un mensaje desde el más allá.

Sus mensajes siempre dicen presente y más cuando una celebridad ha muerto, como el caso del actor y modelo Andrés García, nacido en República Dominicana pero que desde muy joven se radicó en México, logrando hacer una impecable carrera artística, quien falleció tras batallar con graves problemas de salud el pasado 4 de abril en Acapulco, México.

Según se conoció en 2022, en sus últimos días que pasó aquejado por la cirrosis hepática, insistió en que en su testamento solo estuvieran incluidas su esposa Margarita Portillo y su hermana Rosa María García. Esto deja fuera a sus hijos Andrés, Andrea y Leonardo García, pero también a una de sus exesposas.

“Yo no tengo que decirle a nadie en qué gasto mi dinero. Leonardo te vas a quedar sin un solo peso por pinche… no te voy a dejar absolutamente nada. Margarita es la que se merece todo porque estuvo siempre conmigo en las buenas y en las malas se ocupó de mí. Leonardo no quiere a nadie, así que no vengas ahora a decir que sufres por mi ausencia porque tú lo que quieres es todo mi dinero, la única que se ocupó de mí fue Margarita”, repite el vidente colombiano.

Un inesperado mensaje a Luis Miguel

Pero esto no fue lo único que según el vidente colombiano dijo Andrés García desde el más allá, pues elevó una crítica al cantante Luis Miguel. Pues asegura que gracias a su ayuda es que el intérprete de ‘La Incondicional’ logró el éxito del que goza desde pequeño.

“Y estoy muy molesto con Micky, porque Micky se olvidó de mí, y gracias a mí, él es el Sol de México, si yo no lo hubiese ayudado él no sería nadie. Yo lo ayudé a él a que lo vieran en todos los medios de comunicación y con el Negro Durazo. Margarita, te amo, te mereces todo. López Portillo, quédate con lo que te regalé”.