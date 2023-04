“No lava ni un plato”: en ‘Desafío The Box’ estallaron contra una de las mujeres por perezosa

En Desafío The Box estallaron contra una de las mujeres por perezosa Foto: Instagram @desafiocaracol

En cada uno de los capítulos del ‘Desafío The Box’ se van conociendo más detalles de lo que es la vida de cada uno de los participantes de esta edición, es así como se ha sabido quienes han sido sobrevivientes a fuertes enfermedades, a las adicciones, a las afinidades sexuales y a sus debilidades.

En una de las más recientes entregas uno de los miembros del equipo Beta abrió su corazón delante de uno de sus compañeros de equipo y de Omega en playa baja, esto después de ser sentenciada. Gema recibió un chaleco de sentencia a muerte por tercera vez y no vio con buenos ojos que la única a la que no amenazan es a su compañera Sara.

Sara es profesional en nutrición y dietética que ejerce su carrera en Instagram y TikTok en donde enseña la receta secreta para tener una vida saludable, pero tal parece que todo se quedó en redes sociales, pues en el ‘Desafío The Box’ no quiere hacer nada según sus compañeros.

Guajira y Gema hablaron sobre el desempeño de esta concursante y la manera en la que se ha convertido en un punto lento cuando les toca enfrentarse de manera grupal, pues aseveran que deben esperarla para todo y que ella ni siquiera se mueve.

“Párese, agáchese, arrástrese, sienta que está en el ‘Desafío’, que lo valora por lo menos yo lo valoro porque lo esperé desde chiquita, porque tengo un propósito, porque quiero llegar con algo a mí casa, porque quiero llegar con la frente en alto. ¿Qué estás haciendo acá si no estás valorando nada? No estás valorando el esfuerzo de tus compañeros cargar yo un chaleco por alguien que no mueve un dedo” — Gema

Gema agregó que se levanta y no hace nada, no lava un plato y que encima de eso pide, al llegar de las pruebas, que le laven la ropa y come más que los demás. Por su parte Guajira agregó que solo se levanta a entrenar y que ni siquiera es capaz de cortar una pechuga para poder comer.

El tema se extendió entre los demás miembros de Beta quienes aseveraron que de no haber ido ella a la reciente prueba muy probablemente le habrían ganado a Alpha, pues en la competencia se vio que la diferencia de tiempo fue poca.

“Perdimos mucho en ella. Pensé que era el único que me daba cuenta que no lava ni un plato” — Kaboom

Al tiempo que aseveraron que desde Alpha la cuidan para no amenazarla ya que Bogdan siente mucha simpatía por ella.

“A Bogdan le gusta ella y porque Daniela la conoce. Deberían hacer las vainas por competitividad y no porque la conocen. Al final la competencia misma va a terminar sacando a todos y ella va a quedar protegida. No veo la necesidad que nos tengamos que dar leña nosotros simplemente por el hecho que quieren cuidar a la niña porque le gusta al otro. Sí o sí tiene que salir” — Mackarthur

