Aura Cristina Geithner fue regañada por subir videos sexys en Semana Santa

Aura Cristina Geithner, la recordada actriz de telenovelas como La casa de las dos palmas y La potra zaina, Eternamente Manuela y Hombres, entre otras producciones está muy concentrada en subir contenido en sus redes sociales. Tanto en su cuenta de Instagram en la cual acumula más de un millón de seguidores.

De igual forma, la actriz abrió una cuenta de OnlyFans, donde comparte contenido para adultos y cuenta con miles de seguidores que no dudan en gastar su dinero para conocer más intimamente de Geithner.

Sin embargo, no todo es color de rosa en las redes sociales, porque la actriz también ha sido regañada y cuestionada por el tipo de contenido que publica. En plena Semana Santa, la también modelo no dudó en compartir algunos videos ligera de ropa en su cuenta de Instagram, a pesar de que varios de sus seguidores le pidieran que no lo hiciera, ya que se trataba de días sagrados.

Sin embargo, la actriz compartió un video con un diminuto bikini, mientras hacía una mímica que decía “sabías que tener sexo una vez por semana mejora tu buen humor en al menos un 95%”.

Aunque en su perfil es habitual encontrar fotos y videos similares, las críticas por la fecha en el que lo publicó no se hicieron esperar con algunos comentarios como: “respete la Semana Santa que ya está como bastante mayor para esto”, “Usted no respeta ni siquiera que estamos en Semana Santa”, “qué pensará su hijo y su familia de todo esto”.

Puede leer: Aura Cristina Geithner dice que ya le empezó a preocupar la edad

Lo cierto es que Aura Cristina Geithner ha sabido diversificar su marca. También comparte sus videos en Tik Tok, es conferencista y además su carrera musical sigue viento en popa en Spotify en donde mantiene sus discos que cuentan con miles de reproducciones. La diva de las telenovelas ahora actúa a través de sus redes.