Aura Cristina Geithner dice ser parte del problema ¿A qué se refiere?

La intérprete del tema ‘Querida Socia’, Aura Cristina Geithner, se mostró más que sensual que nunca en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram, y es que para ella derrochar sensualidad con sus imágenes y encender la temperatura es algo que se le da muy fácil.

En el video se ve a la estrella del éxito dramático ‘Secreto De Amor’ en short negro, pero acompañado con un top blanco y desde el baño de su casa para confesar, por medio de uno de los audios más virales de las redes sociales, el motivo por el que ella se considera un problema en las plataformas.

“Ahorita les iba a decir que ya estoy harta de ver a tantas personas guapas, en redes sociales, como que después de un rato cansa ver a tantas personas guapas. Pero les digo una cosa, yo qué puedo decir, si yo soy parte del problema”, repitió Aura Cristina Geithner en un perfecto lip sync.

Sin embargo, esto no fue lo único dicho por Aura Cristina Geithner, ya que al pie de publicación agregó otras palabras que generaron todo tipo de reacciones por parte de su comunidad digital en la red social Instagram. “De verdad qué maravilla encontrar tantas personas guapas! 😂 😂 😂 😉 😎 Un poco de humor! Besos 💋”.

Como era de esperarse el post de Aura Cristina Geithner se llenó de todo tipo de reacciones en las que aseveran que sí es un problema, tal como ella lo indica en el clip, y otros en los que destacan lo espectacular que luce.

“Eres la principal causa que me meta a Instagram. Me encanta verte 😍”, “Ja ja ja🤣 🤣 🤣 🤣Estuvo buenísimo cariño me encantan tus reels y esa alta autoestima que te caracteriza wooouu” son solo algunas de las reacciones por parte de la comunidad digital de Aura Cristina Geithner.