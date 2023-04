Novia de ‘Epa Colombia’ reveló cuáles son los más grandes defectos de la influencer

‘Epa Colombia’ quedó “retaratada” por su novia, Karol Samantha, luego que en una de sus historias de Instagram revelara algunos de los defectos de la empresaria, dejando ver a modo de broma algunos de los detalles que le incomodan.

La creadora de contenido ha estado discreta en las redes sociales durante los últimas días, algo que suele ser inusual en ella, ya que siempre está colocando detalles de sus negocios o de su vida. Esto y el hecho de que publicara un par de imágenes en donde se podía ver que estaba hospitalizada han generado cierta preocupación por sus fanáticos.

Sin embargo, horas antes de que la influencer publicara estas curiosas imágenes, se encargó de protagonizar junto a su novia una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, una dinámica que llama mucho la atención de los internautas y donde termina revelando varios detalles tanto polémicos como curiosos.

Y en esta oportunidad, la interrogante de un usuario de Instagram orquestó el escenario para que Karol Samantha le dejara ver a los seguidores de Epa Colombia cuáles eran los defectos más destacados de la empresaria.

Cuando un internauta le preguntó a la colombiana “por qué el dinero te ha cambiado tanto”, fue su novia quien terminó dando su opinión al respecto, comentando que todo es mentira y dejando ver que sigue siendo la misma persona de siempre.

Sin embargo, la joven continuó con su respuesta, enfatizando que realmente habían varios aspectos que aún sigue manteniendo desde mucho antes de saltar al estrellato en las redes sociales, enfocándose en algunos detalles negativos.

“Mentirosa, desordenada, cochina. No has cambiado nada”, dijo la novia de Epa Colombia entre risas, indicando que físicamente sí ha presentado varios cambios. Finalmente aprovechó para hablar seriamente de la pregunta al indicar que en efecto el dinero no la ha cambiado, dejando ver que es una persona “humilde”, “sencilla” y “consentida”.