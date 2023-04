“Me dio señas”: Carlos Vives contó cómo ha honrado el legado de su papá a través de la música

Carlos Vives recordó con cariño a su papá en un reciente entrevista, confesando que siempre lo mantiene presente y que su legado aún sigue vivo a través de él gracias a su música. Y si bien ambos no trabajaban en la misma área, el cantante se las ha ingeniado para poder honrar el trabajo del señor.

El padre del cantante falleció el 5 de abril de 2021 a sus 91 años de edad, luego de varias complicaciones de salud. El intérprete de ‘Carito’ manifestó en más de una oportunidad el lazo tan grande que ambos compartían a pesar de no vivir en la misma ciudad, indicando que pese a la opinión popular, la distancia entre ambos hacía que su amor fuera más grande.

Puede leer: Carlos Vives chicaneó con quién se encontró en los Latin Grammy

Y a propósito del segundo aniversario de muerte de su papá, Carlos Vives contó en una entrevista algunos detalles del médico, contando una emotiva anécdota de su infancia, además de resaltar cómo es que aún mantiene viva la profesión de su padre a través de su música.

“Yo creo que mi papá me dio señas. Cuando yo empecé a tocar mis primeras canciones en la guitarra, mi papá visitaba a sus pacientes en un hospital muy antiguo que había en Santa Marta. Mi papá me llevaba y cogía la guitarra y me iba para el hospital con él”, empezó Carlos Vives.

“Íbamos cuarto por cuarto, él visitaba, revisaba la hoja médica y decía: ‘bueno Carlos, canta una canción’, y yo cantaba una canción y seguíamos para otra habitación”, dijo con una sonrisa.

Lea también: Carlos Vives cambió a Shakira y le pidió a ‘Rigo’ que lo llevara en su bicicleta

Seguidamente comentó cómo esta experiencia terminó reflejándose en su carrera como músico, ya que ha escuchado de parte de muchas personas que sus temas “curan” algunos males, de modo que de cierta manera también ha sanado a sus fanáticos, dejando en alto el legado de su padre en el proceso.

“Yo creo que al final le sigo apoyando su medicina y creo que con la música, la música cura, y sin pretender que va, sí tengo en mi vida mucha gente que me dice: ‘mira, tuve esta enfermedad, no sé qué, y oía tu música y me curé con esto. Entonces yo digo: ‘mi papá tenía razón’”, concluyó Carlos Vives.