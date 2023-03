¿Separadas al nacer? Luisa Fernanda W y su peinado como Betty La Fea que no le perdonaron

Luisa Fernanda W se encuentra en Miami para presenciar el desfile de Hugo Boss y desde el que mostró algunos de los looks que usaría dentro del evento, pero fue precisamente uno de ellos el que coincidió con lo que fue el primer cambio de look del personaje Beatriz Pinzón Solano del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’.

La influencer y youtuber, que tuvo de cerca en el desfile a legendarias estrellas de la moda como Naomi Campbell, bromeó con respecto al peinado y aseveró que esa no fue la decisión final, pese a que sí lo mostró en rede sociales.

“Me reí mucho porque el look que yo les mostré a ustedes del pelo que me había hecho, que al fin no salí así, me recuerda a ese look, menos mal no me fui peinada de esa manera”, contó Luisa Fernanda W por medio de sus historias en la red social Instagram.

Seguidamente habló de todo lo que fue poder peinarse con el que finalmente escogió ya que reiteró que una de las consecuencias de haber dado a luz a su segundo hijo

“Yo les voy a contar que hoy sufrí demasiado con ese peinado, o sea fue una cosa tenaz, porque mucha gente me ha escrito como que ‘Lu te estás quedando sin pelo’ y amuchas personas se les olvida, que estoy en proceso de postparto, y a que a uno se le cae el pelo, de hecho, ahora me está creciendo el pelo, o sea como que estoy volviendo a ver la luz, pero a mí me gustó, me siento bien”, indicó Luisa Fernanda W.

