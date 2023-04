“Miren esta belleza”: Daniel Arenas recibió emocionante sorpresa y hasta algunos besos incluyó

Daniel Arenas es un reconocido actor quien ha hecho parte de innumerables producciones tales como: ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Corazón indomable’, ‘Francisco el matemático’ entre otras. Actualmente, no hace parte de una telenovela, sino que, por el contrario, lleva una nueva faceta, esta vez como presentador del programa ‘Hoy día’

El bumangués suele ser muy activo en sus redes sociales en donde busca compartir algunas de sus rutinas y también, los mejores momentos que vive en compañía de sus colegas en el set, por supuesto, no pasó desapercibida la sorpresa que llegó al programa y que terminó dejando encantado al presentador.

Arenas aseguró: “Miren esta belleza”, mostrando a los conejos que llegaron al set, pues resultaban ser alrededor de 5 animales. Cabe resaltar que a lo largo de esta visita los conejos estuvieron acomodados en un espacio predilecto para ellos y por supuesto, fueron quienes se robaron la atención de los presentadores durante varios minutos.

Seguidamente, el actor agregó: “No, me morí, no me morí, miren esto”, pues optó por pasar por cada uno de los sitios en donde se encontraban estos mamíferos. Como era de esperarse la emoción por parte de Daniel no faltó e incluso le dio algunos besos a quien resultó ser su preferida, una conejita color blanco.

Aunque se desconoce si el presentador estaría interesado en tener un nuevo integrante en su familia, lo cierto es que quedó feliz con esta visita, dejando ver el gran cariño que siente por las mascotas. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no faltaron en donde le pidieron adoptar un conejo, ya que podría convertirse en su mejor compañía a pesar de los distintos horarios con los que cuenta Daniel.

Asimismo, algunas de sus fans no dudaron en destacar lo guapo que resulta Daniel, aprovechando la situación para enviarle algunos coqueteos.