“Respete”, fuerte agarrón entre Melissa Martínez y Fabián Vargas en pleno programa

Melissa Martínez y Fabián Vargas protagonizaron una pequeña pelea con un cruce de opiniones con un tono bastante alto que llamó la atención.

Todo se dio en medio de uno de los programas de ESPN en donde la periodista y el exfutbolista subieron el tono en más de una oportunidad.

La discusión se generó por el nuevo líder del campeonato, el Boyacá Chicó que hizo recordar un tema de días anteriores cuando el líder era América.

Round 1 entre Melissa Martínez y Fabián Vargas

Quien le puso el morbo al tema fue Antonio Casale que le dio una sombrilla al exjugador y dijo: “Sacan el paraguas los del América porque el líder ahora es el Boyacá Chicó”.

A lo que Vargas refutó: “¿Se acabó el torneo?, ¿Ya es campeón Chicó?”.

En ese momento apareció Melissa para subir el tono: “Cuando le dije eso me dijo que no le bajara la caña al América. Sea serio. No le baje la caña a Chicó y no diga que ya es campeón… No señor, respete. No le baje la caña a Boyacá Chicó…”.

Luego de seguir el intercambio de opiniones, Vargas lanzó: “Los hinchas pueden decir lo que quieran, lo que usted no puede es menospreciar a los equipos…”.

A lo que Martínez apuntó a agarrarse la cabeza y en tono sarcástico lanzó: “Qué reversazo en un programa. Increíble”.

Round 2 entre Melissa Martínez y Fabián Vargas

Minutos más adelante, ya más calmados, hablaron de lo sucedido y Melissa le dijo que ella tenía un tono más bajo y por eso le tocaba subirlo, a lo que Vargas le manifestó que él lo elevaba al mismo nivel que ella lo pusiera.

“Si usted no me permite interactuar va a ser muy difícil. Se llama caballerosidad y a veces uno puede aplicarla”, dijo Melissa.