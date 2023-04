Alejandra Giraldo pide oraciones ante difícil situación familiar, “no han sido días fáciles”

Alejandra Giraldo es una reconocida periodista quien hace parte de la primera emisión de noticias Caracol desde hace varios años, en donde ha logrado ganarse el cariño tanto de los televidentes como de sus compañeros quienes en vivo no dudar en demostrarle el aprecio que le tienen.

Además, de ver a la paisa en televisión también suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca salir en defensa de aquellos animales que se encuentran en condición de abandono o maltrato en distintas zonas del país. Sin embargo, en esta ocasión la petición se dio para su propio canino, Napoleón

A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió una foto de su ‘hijo’ de cuatro patas en donde se le ve acostado sobre su cama, pero su rostro de tristeza es lo que más llama la atención. Asimismo, dejó ver que se encuentra con tratamiento intravenoso, al parecer, por el delicado problema de salud que presenta.

Alejandra además de la fotografía indicó: “No han sido días fáciles, les pido oración por Napito por favor”. Sin dejar de lado, que agradeció a la veterinaria quien la ha estado acompañando en este proceso y por todo el amor y la atención que le ha brindado a su mascota.

Lo cierto es que la periodista no estaría atravesando por su mejor momento, pues Napoleón es parte vital de su familia, tanto él como Brita se han convertido en su mayor compañía y gran amor, al igual que de su esposo. Aunque Alejandra no reveló que padece el canino sí se trataría de algo complejo, teniendo en cuenta que no suele compartir demasiados detalles de su vida privada.

Por lo pronto, sus seguidores esperan que en sus próximas apariciones revele detalles positivos sobre la recuperación de su perro. Además, varios usuarios le enviaron mensajes de apoyo para que la situación logre finalizar de la mejor manera posible.

Alejandra Giraldo ig: Alejandra Giraldo

