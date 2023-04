“El único que me quita el sueño”: Mary Méndez ‘chicaneó’ a su hombre y recibió halagos hasta de Alejandra Azcárate

Mary Méndez es una reconocida presentadora quien se ha dado a conocer durante varios años en el programa de entretenimiento ‘La Red’ junto a figuras como: Juan Carlos Giraldo, Carlos Vargas, Frank Solano y Carlos Giraldo. Sin dejar de lado, que se ha convertido en una de las figuras más importantes a nivel empresarial gracias a sus productos saludables.

La samaria suele ser muy activa en sus redes sociales, en especial su cuenta de Instagram, en donde ya alcanza los 1.3 millones de seguidores. Mary ha sabido ganarse el cariño de sus fans gracias a su disciplina, humor y sencillez.

Le puede gustar: De compañeras a vecinas: así serían las lujosas casas vacacionales de Catalina Gómez y Carolina Soto

Para esta Semana Santa Méndez decidió tomarse un descanso de la serie de proyectos de la que hace parte con el fin de aprovechar algunos días con su familia, en la que sería su casa vacacional a la que tendrían que llegar en helicóptero. Como bien se sabe, los mayores amores de la vida de Mary son sus padres, su mamá, por su parte, quien la ha apoyado en cada uno de sus procesos al igual que su hermana gemela.

Por otro lado, su papá, aunque no lo es de sangre el hombre tiene todo el cariño de Mary, pues reveló que ha sido el más trabajador, amoroso, respetuoso y risueño. En medio de su viaje no dudó en dedicarle unas palabras: “El único hombre que me quita el sueño”, agregó la presentadora mientras que compartió una imagen de ella dándole un beso a su padre.

También puede leer: Alejandra Giraldo pide oraciones ante difícil situación familiar, “no han sido días fáciles”

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no faltaron e incluso de algunas figuras del mundo del entretenimiento como lo fue Alejandra Azcárate: “Es el único que siempre. No nos lo pueden quitar. Hermoso papá”. Así como también Julia Barreto: “Qué guapuras, amor por siempre”.

Finalmente, sus fans resaltaron que resulta maravilloso que la presentadora pueda contar con su papá, pues el vínculo que ellos tienen está basado en el amor y la confianza, siendo según ellos, una afortunada de la vida, deseándole los mejor tanto para ella como para su familia.