“Mi cara y cuerpo no se ven así”: Karol G se fue en contra de revista que editó su apariencia, todo por una portada

Karol G es una reconocida cantante de reggaetón quien se ha destacado no solo a nivel nacional sino internacional, pues ha logrado cautivar a las personas con cada una de las letras de sus canciones y también, los nuevos ritmos con los que estas cuentan.

La paisa siempre se ha mostrado transparente frente a cualquier situación sin importar el que dirán y esta ocasión no fue la excepción. A través de su cuenta de Instagram Karol compartió la molestia que tuvo después de su más reciente aparición en la revista GQ.

La artista inició su relato indicando: “Una portada con una imagen que no me representa”. Seguidamente, Karol indicó que su rostro no se ve así, ni mucho menos su cuerpo. Además, enfatizó que ella se siente muy feliz por como se ve actualmente, dejando claro que no siente ninguna incomodidad ni mucho menos inseguridad al respecto.

Karol G aprovechó no solo para aclarar la situación, sino que también para agradecer a la revista por la oportunidad que le dieron, confesando que la noticia de que sería la portada de esta su felicidad fue inmensa. Sin embargo, quiso resaltar a todos los lectores su inconformidad con según ella, la cantidad de edición que le hicieron a su foto.

Finalmente, la paisa indicó que ante el hecho la revista no hizo nada al respecto: “Como si para verme bien necesitara todos esos cambios”. Asimismo, Karol agregó que sabe las repercusiones que esto podría tener siento que es una clara falta de respeto contra ella y aquellas mujeres que a diario se despiertan buscando sentirse cómodas con ellas mismas a pesar de los estereotipos que todavía existe en la sociedad.

Como era de esperarse los comentarios de apoyo por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en donde indican que no existe una mujer representante de las mujeres que ella, teniendo en cuenta que pocas se atreven a revelar aquellas inconformidades con una famosa revista como esta. Sin dejar de lado, que le reiteraron su apoyo y cariño incondicional