“Es como rarita”: Claudia Bahamón reveló detalles de cómo es su relación con su esposo, Simón Brand

Claudia Bahamon es una reconocida presentadora y actriz quien ha sido la cara principal durante varias temporadas del famoso reality de cocina ‘MasterChef’. Sin dejar de lado, que también ha hecho parte de producciones como: ‘Francisco el matemático’, ‘¿Quién es la máscara?”, “Un ángel llamado azul”. Y es que gracias a su amplia experiencia se ha convertido en el amor platónico de más de un televidente en donde no solo destacan su belleza sino que también su sencillez.

La huilense se encuentra en las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ y por ende, ha estado más activa que nunca en sus redes sociales compartiendo algunos graciosos momentos con los participantes e incluso dejando ver la excelente relación que tiene con los jurados. Sin dejar de lado, que ha buscado acercarse a sus seguidores a través de la dinámica de preguntas revelando algunos detalles de su vida.

En medio de estas una de las preguntas que más al parecer, se repetían era sobre la relación con su esposo Simón Brand, un reconocido productor de cine y comunicador colombiano. Teniendo en cuenta que llevan más de 15 años juntos y la espontaneidad y carisma con la que cuenta la presentadora, pues al parecer, él no tendría el mismo comportamiento, el usuario indicó: “¿Cómo es con su esposo?”.

Ante la duda la presentadora aseguró que esta pregunta tenía doble vía: “Yo a veces creo que esa relación es como rarita”. Seguidamente, Claudia aseguró que en primer lugar, ella no lo mostraba, pero no sabía si porque le daba oso mostrarlo o, por el contrario, no estaba tan enamorada.

Otros de los temas que también nombre la huilense fue: “Algo ocultan de esa relación”. Cabe resaltar que estas preguntas fueron respondidas por Bahamón con un filtro el cual no solo logró cambiar su rostro sino que también, su voz. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no faltaron en donde indicaron que sus declaraciones no eran del todo ciertas, pues Claudia ha dejado ver que el amor que siente o la confianza que tiene con él no puede ser medida por publicaciones de redes sociales.