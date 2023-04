Carolina Soto llevó desayuno a sus compañeros de Día a Día y mientras uno celebró otro le hizo ‘el desplante’

Día a Día tras más de dos décadas de emisión, ha logrado posicionarse en la televisión colombiana, siendo el programa que más ha acompañado a los televidentes en las mañanas. Allí invitan a diferentes personajes de la actualidad nacional e internacional. Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas, son los encargados de conducir el programa que usualmente tiene momentos bastante llamativos.

Lea también: ¿Amigos o enemigos? Carlos Calero reveló la verdadera relación que tiene con Iván Lalinde fuera de Día a Día

Carolina Soto es una de las presentadoras que se ha ganado un lugar en el magacín, la caleña anteriormente estuvo trabajando en el canal RCN, la tradicional competencia de Caracol, pero tras la decisión de pasarse al otro canal su imagen pública creció, volviéndose más popular, ahora, además de la televisión, incursiona en proyectos empresariales y es muy activa en redes sociales, otro espacio que le ha dado visibilidad y buenos ingresos económicos.

La buena química con sus compañeros se nota el programa, en donde usualmente se les ve riendo y haciendo comentarios relacionados con sus vidas personales, lo que muestra que no solo tienen cercanía y amistad frente a las cámaras, sino que detrás de ellas tiene un buen ambiente. Muestra de ello fue el momento sucedido el 5 de abril, que no se vio en cámara, pero que Soto registró en su cuenta de Instagram.

También le puede interesar: “¿Tiene familia, esposa, hijos?” En Día a Día entrevistaron a ‘Tal Cual’ y le preguntaron sobre su vida personal

Allí compartió un video en el que escribió “Hoy invité al desayuno Y olvídense que conmigo no es fit”. En la grabación se puede ver un plato con pandebonos y buñuelos. Iván Lalinde grita muy emocionado “buñuelo, buñuelo”, mientras que Carlos Calero le hace como se dice popularmente ‘el desplante’ y con su mano le indica que él no va a comer, por lo que Carolina le pregunta “¿Tu no?” a lo que responde “No”, al parecer por lo que indicaba Soto en su historia, que no es un desayuno Fit.