“Ni en Barú”: participantes de ‘El Desafío The Box’ se quejaron por precio de un pescado

‘El Desafío The Box’ pone a prueba tanto física como mentalmente a los participantes del reality, sobre todo porque muchas veces tienen que aguantar largas jornadas sin comer bien, que es lo que termina de desgastar el cuerpo fácilmente. Ahora que existe la posibilidad de comprar comida, los preciosos son tan elevados que parece que es igual de difícil acceder a la comida, lo que generó inconformidad en los participantes.

Lea también: Hijo de Luisa Fernanda W derrite a seguidores con el regalo que le dio a su hermano menor

La temporada del 2023 llegó con muchos cambios para todos los que llegaron al ‘Desafío The Box’, pues no solo volvió playa baja, en donde no tiene comida, ni techo, ni cama, sino que ahora tienen la posibilidad de comprar comida, incluso si no llegaron a ganar la competencia.

Sin embargo, el precio de dicha comida parece que no les gustó a ninguno de los competidores, pues les parecen muy elevados.

Participantes de ‘El Desafío The Box se quejaron por la comida tan cara

En la pantalla de ‘El Desafío The Box’ apareció Gabriela Tafur con un ajiaco, un pescado servido en una hoja de plátano, y la verdad es que se veía bastante apetitoso, pero el problema llegó cuando Gabriela mandó la noticia de que costaba nada más que 300 mil pesos.

Ante esto, participantes de ‘El Desafío The Box’ se quejaron bastante y hasta llegaron a decir que ni en Barú se servía un plato tan caro como esos.

Lea también: ¿Se separó?: Elianis Garrido hizo comentario que hizo pensar en un posible divorcio

Finalmente, y luego de que casi se lleven el plato sin que nadie lo comprara, el equipo Gamma decidió comprarlo para que uno de sus compañeros, Black, pudiera comer. A pesar de que dicha convivencia no ha sido sencilla, decidieron tener el detalle con él porque ha salido con todas las ganas a luchar por su equipo y por la permanencia en el programa.