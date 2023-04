Margarita Rosa de Francisco habló del importantísimo cargo que le ofrecieron para ser parte del gobierno Petro

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco es una de las artistas más conocidas del país, desde su participación en novelas como Gallito Ramírez, Los pecados de Inés de Hinojosa, Café con aroma de mujer, La Caponera, se posicionó como una de las favoritas del mundo del espectáculo, además, la caleña canta, escribe y también presenta, vale recordar su paso por El Desafío, el reality del canal Caracol.

Aunque ‘la niña mencha’ es querida por muchas personas, hay muchas otras a las que no les agrada tanto, sobre todo por sus posiciones políticas. Como es bien sabido la artista es partidaria del actual presidente Gustavo Petro, desde que estaba en campaña para llegar a la Casa de Nariño. La artista en varias ocasiones se ha visto envuelta en discusiones por redes sociales contra los contradictores del máximo mandatario, lo que le ha valido ser noticia por sus comentarios.

Lo que no estaba muy claro es si la relación entre el gobierno Petro y de Francisco es cercana o solo se trata de un apoyo de un personaje público, como sucede con otros personajes del espectáculo conocidos, como Santiago Alarcón o Pirry. Pues esa inquietud quedó aclarada después que Margarita diera detalles que no eran conocidos de sus posibilidades de vincularse con la política, en una entrevista concedida a la emisora W radio.

¿De Francia a Margarita Rosa?

La caleña al ser cuestionada por el gobierno actual y su líder, Gustavo Petro, aseguró: “Me ofrecieron el Senado y hasta la Vicepresidencia, pero, qué lucidez la mía tan grande. Me felicito y estoy orgullosa de no haber tenido ni siquiera el dilema. Sabía desde el principio sabía que no tengo la capacidad (para esos cargos)”.