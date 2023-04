Conozca la tierna razón por la que Andrés Montoya no está presentando en Noticias Caracol

Tras salida de Juan Diego Alvira de la emisión de Noticias Caracol de la mañana en su lugar llegó Andrés Montoya, el paisa que se desempeñaba como corresponsal y encargado de la emisión de las noticias desde la capital antioqueña. Luego de la renuncia de Alvira, Montoya fue promovido a presentador principal del informativo de la mañana en el canal.

Aunque borrar la imagen del ibaguereño de los televidentes fieles del noticiero no ha sido tarea fácil, con su estilo ha logrado ganarse su propio espacio, siendo más serio que Alvira y con el tono de voz que lo hacen fácil de recordar. Además, al ser un poco más distendida esta emisión que las de otras horas, su relación con su compañera de set Alejandra Giraldo, fluye con naturalidad y constantemente se les ve reír mientras trabajaban.

Precisamente por estos días de Semana santa, Andrés no se encuentra en el informativo, algo que causó sorpresa, pero que entendiendo el contexto de estos días, que para varias personas son de vacaciones se entiende que el paisa no esté en la pantalla chica. A través de sus redes sociales Montoya confirmó que no está en el noticiero porque se fue de viaje, pero no cualquier viaje, más allá del destino por su compañía.

En sus historias compartió una foto en el que se puede ver de fondo el aeropuerto y en una esquina una foto pequeña junto a su hijo acompañado del texto “Una nueva aventura con él”. La foto fue tomada en el aeropuerto José María Cordova, ubicado en Antioquia. Vale recordar que el periodista se separó de su esposa y su pequeño vive en Medellín con ella.