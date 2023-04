Johanna Fadul ampliamente criticada por vestir a su pareja de mujer para un video

La actriz Johanna Fadul junto a su pareja Juan Sebastián Quintero protagonizaron un video como parte de la creación de contenido para toda su comunidad digital en las redes sociales que parece ser no fue del agrado de todos.

Puede leer: Con estas imágenes Johanna Fadul aseguró que no tiene ningún retoque

Al menos así se pudo ver en lo que es la publicación del clip en el que aparecen con una tercera persona, y la pareja simular ser una caja de música, en la que luego de darle cuerda empieza a arrancar y sonar.

La pareja acompañó el video con la frase “Mi cajita musical se liberó ja ja ja ja ja ja ja” y como era de esperarse las reacciones empezaron inmediatamente. Sin embargo, estuvieron más que divididas, pues algunos resaltan la complicidad de esta pareja a la que se le ve feliz, y otros se atacaron por la vestimenta de Juan Sebastián Quintero, pues luce como Minnie Mouse con sus respectivas orejas y todo.

“¡Que cosas se ven! Hombres querer ser mujer” y “No le veo risa gracia o tema al vídeo es más no sé cuál fue la intención o la idea de la mediocridad”, son algunos de los mensajes negativos que destacan.

Por otra parte, están quienes reiteraron el tiempo que llevan como pareja y esa genuinidad con la que se muestran en redes sociales sin ningún tipo de filtro sobre su unión y en especial sin protagonizar ni un escándalo.

“😂 😂 😂 😂 😂 😂 la gente si es amargada si no les gusta no lo vean y ya punto y fin. Me da risa como aguantan las ganas de reírse. 😂”, “Ja ja ja y él se presta para todo 😂 😂 😛 😂” y “Los felicito, muchos años juntos y no les cae la monotonía”