Carolina Cruz mostró a los “hombres de su vida” y se llevó varios halagos durante sus vacaciones

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo quien se ha convertido en una de las figuras más destacadas en la esfera del entretenimiento, no solo por su belleza sino que también, por sus polémicas declaraciones que la han llevado a convertirse en tendencia en redes sociales. Sin embargo, la caleña ha dejado claro que esto no es un problema en su vida, pues su prioridad siempre han sido sus dos hijos, Matías y Salvador.

Varios televidentes no han pasado desapercibido que Carolina desde este pasado lunes no ha estado siendo parte de ‘Día a Día’. Esto se da luego del regreso de Carolina Soto, quien reveló que el canal le había dado 3 días libres y estuvo aprovechándolos con su familia en Cali. Aunque Cruz no se ha referido al tema a pesar de que no está en el matutino si sigue muy activa en sus redes sociales.

La presentadora ha estado aprovechando sus días libres del programa y teniendo en cuenta que es Semana Santa buscó recargarse, tener tranquilidad y disfrutar con sus hijos y al parecer, con otros amigos y su pareja. En una de las imágenes se lee: “Los hombres de mi vida que amo con mi alma entera”, resaltando que su hijo mayor, Matías deseaba poder consentir a Salvador, el menor mientras que el pequeño buscaba huir de esta situación.

Asimismo, Carolina compartió que se encuentra en Villa de Leyva, municipio que hace parte de Boyacá y se encuentra ubicada a pocas horas de Bogotá. Y es que el viaje se dio hace ya varios días en donde han tenido la oportunidad de visitar distintos lugares como: un sitio de dinosaurios el cual cuenta con algunos en tamaño real y sus huellas en medio de algunos caminos. Además, de las panorámicas con las que cuenta este punto del país, sin dejar de lado, las comodidades en un hotel y sus comidas.

Lo cierto es que Carolina busca compartir el mayor tiempo posible con sus hijos y más ahora que debe distanciarse de ellos, pues Palomeque ha sido un papá muy presente quien no solo ha podido disfrutar con ellos algunos días de la semana, sino que también, aprovecha para viajar con ellos y con otros de sus familiares.