Luisa Fernanda W dice tener complejos y presiones por este motivo

La creadora de contenido y también cantante Luisa Fernanda W se ha sincerado con su comunidad digital y ha hablado de un tema, que la tiene más que expectante, ya que ha revelado la disyuntiva que tiene sobre su actual peso.

Según lo contado por Luisa Fernanda W todo sucedió recientemente mientras se probaba un pantalón, por lo que esto la motivó a enviar un poderoso mensaje de amor propio a sus seguidores.

“Hoy me estaba poniendo un pantalón, que supuestamente yo me lo ponía cuando estaba un poquito más trocita, yo en este momento tengo como cuatro kilos por encima de lo que yo soy normalmente, pero me siento un poco diferente. El pantalón no me subía”.

Indicó que ante los ojos de los demás, debido a los comentarios que recibe, la situación es otra, por lo que no dudó en hacer énfasis en la forma que las personas se ven con sus propios ojos y lo que proyecta.

“Lo chistoso es que en la calle me ven y me dicen ‘Acabaste de tener un bebé, no parece ¿Cómo hiciste para recuperarte tan rápido?’ Y aquí es cuando uno mismo se pone mucha presión y quizá los demás no te están viendo como tú te estás viendo”.

Luisa Fernanda W aseveró que a ella muy en el fondo no le importa lo que le digan de su cuerpo, pero precisó que de igual manera le gustaría deshacerse de esos kilos de más, ya que reiteró que lleva más de nueve meses sin poder ejercitarse y que se ha alimentado mal.

“Aún así, pues mi cuerpo es agradecido, yo no sé porqué hoy en día siento una presión por tener un cuerpo espectacular, siento esa presión, pues cuando no me subía el pantalón el mundo me hacía como que… ‘Ay Luisa, ¿Qué te está pasando? O sea, ¿por primera vez te estas preocupando de esa forma porque tienes unos kilitos de más?’. Pues sí me está preocupando ¡Qué pereza! Me siento como con una presión conmigo misma”.

Finalizó diciendo que como humanos se está más que permitido sentirse no solo de esa forma, pues para Luisa Fernanda W a la inconformidad es un punto para centrarse en ella y poder así seguir.