La nueva novia de Yeferson Cossio se cansó que le digan ‘plástica’, ‘peliteñida’ y respondió con estas fotos

Yeferson Cossio es uno de los ‘influencers’ más conocidos de Colombia. Desde hace varios años se dio a conocer por las bromas, retos y por compartir contenido de su vida diaria en sus redes sociales . El paisa ha sabido mantenerse con los años en el ‘top’ de los que más facturan gracias a internet. Muestra de ello son sus exóticos viajes, propiedades lujosas, automóviles de alta gama y demás gustos que se da.

Otro de los temas que resulta llamativo para sus seguidores es cómo le va en cuestiones del amor, ya que muchas personas recuerdan su noviazgo con ‘Jenn Muriel’ la pareja estuvo unida durante 10 años, e incluso se habló de matrimonio, pero las cosas no se dieron entre ellos y decidieron terminar su relación. Algo que dejó a todos sus seguidores con el corazón roto pues los veían como una pareja modelo a seguir.

Lea también: Ella es Carolina Gómez, la nueva novia de Yeferson Cossio, quien deslumbra en redes sociales con su belleza

Desde entonces al paisa no se le había visto en pareja públicamente, hasta ahora, pues hace unos meses presentó públicamente a su nueva novia, Carolina Gómez, una joven a quien le lleva diez años de diferencia. Quien a pesar de no estar relacionada con el mundo de las redes sociales gracias a su belleza ya suma bastantes miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, pero infortunadamente para ella, no todos los comentarios que ha recibido son favorables, pues varias personas critican su apariencia física y la han tildado de ser una mujer ‘plástica’.

También le puede interesar: Yeferson Cossio reveló por qué mantuvo su nueva relación en secreto

Ante esto, Gómez decidió compartir algunas fotos en su cuenta de Instagram para responder a las críticas y de paso desmentir que tenga el cabello tinturado o se haya inyectado alguna sustancia en sus labios para que se vean más gruesos.