“Los hombres me decían cosas”: el difícil momento de Érika Zapata cuándo contó que nunca tuvo novio

La reconocida corresponsal en Antioquia, Érika Zapata, recordada por su única manera de presentar las noticias de manera autóctona, abrió las puertas de su casa, ubicada en el corregimiento de Santa Elena en Medellín. Allí, recibió al periodista de La Red Caracol con chocolate, pan y queso. Presentando, además a sus dos padres: Rosa Amelia Vásquez y Octavio Zapata.

Érika contó que llegó a Noticias Caracol, por circunstancias de la vida, pues un compañero suyo se ausentó y necesitaban un reemplazo. “Yo sabía hacer notas. Pero un directo no. Yo estaba contenta. Decía ‘voy a tener la oportunidad en el noticiero’. Cuando el jefe me llamó y me dijo: ‘ay Érika, bacano como iniciaste esa nota”.

Érika Zapata rechazó que le preguntaran si era virgen porque nunca ha tenido novio

Durante la entrevista, Érika Zapata nuevamente habló sobre su vida personal en el que en varias ocasiones ha mencionado que durante su infancia tuvo amores no correspondidos. “Estuve enamorada de dos muchachos en la infancia y a uno de ellos le escribí una cartica de amor y fue y me la quemó en la cara. Eso me marcó mucho”, dijo a la emisora Tropicana.

Sin embargo, al contar que nunca ha tenido novio, usuarios en redes sociales han preguntado lo que no se debe y que particularmente a ella la ha afectado. “Qué le pregunten ¿usted es virgen? Uno dice con sinceridad: yo no he tenido novio. Y ponen eso en redes”.

Por lo que cuenta, ha hecho que en la calle, “la gente me empezara a irrespetar. A decirme cosas los hombres. Ninguna cosa me habia dado tan mal como esa”.

Fueron las palabras de su mamá, quien alivio un poco esa tristeza e incomodidad que nunca debió haber pasado. “Cuando tu dices que no tienes novio te estás poniendo en oferta, ¿cierto mamá?”. “(Le dije) que se tenía que tranquilizar”, respondió, Rosa Amelia Vásquez.