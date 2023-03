¿Te bato los huevos?“ Catalina Gómez dejó boquiabiertos a sus colegas por propuesta subida de tono

Catalina Gómez es una de las presentadoras más queridas de Colombia, no solo por su talento, sino también por su personalidad tranquila y dulce. Sin embargo, este comentario dejó a todos con la boca abierta por la propuesta indecorosa en pleno programa en vivo.

Catalina Gómez lleva años casada con su esposo Juan Esteban Sampedro, por ende, muy pocas veces se le ha visto a la presentadora haciendo comentados subidos de tono, pero en la transmisión del 31 de marzo, la presentadora mostró una nueva faceta más atrevida.

Catalina Gómez le hizo propuesta subida de tono a presentador de ‘Día a Día’

En medio del programa de ‘Día a Día’, Carlos Calero, quien tomó el mandato de la cocina debido a que Juan Diego no está, estaba preparando la comida para sus invitados y fue en ese momento cuando Catalina Gómez propuso algo bastante subido de tono.

“¿Te bato lo huevos, Calero?”, afirmó la presentadora, que inmediatamente incomodó a Calero, que se puso rojo y hasta agachó la cabeza, para decirle, “eso no lo voy a responder”. Pero no fue el único, de hecho, sus colegas Iván Lalinde y Carolina Cruz no podían creer lo que acababan de escuchar, abrieron su boca y hasta se pusieron rojos.

Catalina Gómez solamente se puso a reír un poco nerviosa por el momento que acababan de vivir, mientras decía que estaba sentada sin hacer nada, por ende, quiso poner sus servicios para cocinar a disposición y rápidamente trataron de seguir el programa.

Por supuesto, algunos quedaron sorprendidos por dicho comentario, sobre todo porque de todos los presentadores, Catalina es una de las más calmadas y tiernas, por ende no se espera que de su boca salga algún comentario de ese tipo.