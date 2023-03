Gema no solo tiene afinidad por el “señor Sol” pues reveló quién le atrae del ‘Desafío The Box’

Gema es la participante del ‘Desafío The Box’ que desde su llegada a la casa Beta ha resaltado entre los demás, y esto debido a su conexión con la naturaleza y la manera en la que agradece cada logro que consigue, como lo expresó en un principio.

Sus expresiones generaron al principio un poco de escepticismo entre los demás miembros del equipo quieren miraron de manera sorpresiva y extraña cada una de las palabras. Mackarthur y Guajira parecen ser a los que más les ha chocado la manera en la que es Gema, pues la consideran exagerada. Sin embargo, con el paso de los días la participante ha calado al demostrar lo que está dispuesta a hacer por el equipo.

Y tras la última discusión de Beta decidieron limar asperezas con un vino y al llevar unas copas de más algunos soltaron la lengua con respecto a algunas intimidades, y es que la atmosfera se prestaba para las risas y confesiones. Seguidamente volvió a ser consultada, pero esta vez de manera genérica sobre cuál de los participantes del ‘Desafío The Box’ le parecía guapo.

“Mackarthur también me parece muy guapo, Alfredo me parece muy guapo, Ricky, Byron… Sensei, o sea no, me llama la atención por su energía, como por su manera de ser”

— Gema