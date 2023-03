Se le cayeron los cucos a Claudia Bahamón en MasterChef y de Zubiría la boleteó en redes

A través de las redes sociales el jurado y chef de MasterChef, Nicolás de Zubiría, boleteó a Claudia Bahamón y publicó el momento exacto en el que a la famosa presentadora se le cayeron los cucos. Casi sin poder caminar bien, Bahamón se bajó del lugar en el que estaba para que le ayudaran.

En el video se evidencia el momento en el que Claudia Bahamón tuvo que buscar ayuda para poder solucionar el pequeño inconveniente que tuvo.

¿Se le cayeron los cucos a Claudia Bahamón?

El chef Nicolás de Zubiría fue el que publicó el video del momento que atravesó la presentadora de MasterChef, con una liga que le ponen en la pierna para poder sostener la caja del micrófono.

En las imágenes se observa que Claudia busca ayuda con cara de preocupación y con gran dificultad para caminar.

“Ay, Ay”, fueron las primeras palabras de la presentadora. Mientras que Zubiría la esperaba para decir: “¿Cómo se alambra a Clau? A uno le ponen la cajita aquí (mientras muestra la espalda y la parte trasera del pantalón) Clau se tiene que poner esta cintica (muestra la pierna de la presentadora)”.

“Yo me caso todos los días, yo tengo una liga (...) se me abrió la liga y nadie me la quitó con los dientes”, dijo la presentadora.

Después señala que ese es el lugar en el que se la ponen o en la parte del tobillo, cuando usa pantalón, “como si estuviera en la cárcel”, fue el último comentario.

Los usuarios de internet no dudaron en comentar el curioso momento que vivió la presentadora por cuenta del micrófono.

“Oiga claudia maria que hace mostrando calzones!”, “Jajajajaja eres un bacán Nico” y “Me encanta verlos a todos ... ¿Cuándo vuelen con el programa?... porfa vengan rápido a la tele... Las noches son aburridas sin todos ustedes.. Los amo Dios los bendiga”.