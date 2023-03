A modo de burla: ‘Boyacoman’ aclaró su orientación sexual y confirmó que volvió a la soltería

Frey Eduardo Quintero, más conocido como Boyacomán, decidió presentarse al programa icono de Caracol ‘Sábados felices’ en donde consiguió llevarse el premio mayor. Si bien, no contaba con un espacio fijo dentro del repertorio consiguió ser parte del show durante doce años.

Sin embargo, después de varios años el humorista decidió darle un nuevo rumbo a su vida, contando con sus propias presentaciones en distintos lugares del país. Aunque se le vio muy feliz y hasta enamorada desde hace algunas semanas se rumora que Boyacoman volvió a la soltería y los comentarios no han faltado.

Teniendo en cuenta que el humorista suele ser muy activo en sus redes sociales en donde se mostraba con quien sería su pareja ahora se le ha visto en compañía de dos hombres. Sin embargo, varios han sido los comentarios sobre si este es su nuevo amor.

Como era de esperarse las risas por parte del comediante no faltaron, pero aprovechó el espacio para aclarar la situación y dejar claro que no el hombre que lo acompaña no es su pareja. Boyacoman aseguró: “Oiga parce, ya no, así no, esas son cosas que duelen”, en medio de varias risas.

Además, dejó claro que el hombre se trata de quien lo acompaña a cada uno de sus shows, es decir, hace parte de su equipo de trabajo, pues resultaría ser su manager, con quien ha compartido durante varios años y por supuesto, se ha convertido en su gran amigo y colega.

Lo cierto es que en medio de la aclaración de su orientación sexual, confirmó que volvió a la soltería después de sostener una relación de varios meses con una joven estudiantes de comunicación social y periodismo. Aunque la noticia tomó por sorpresa a sus fans, aseguran que lo ven mucho mejor y al parecer, las cosas no resultarían ser como se ven en redes sociales.