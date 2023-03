“Si me cortaba, me salía la grasa”: Hija de Marbelle reveló en ‘Día a Día’ sus duros momentos con el sobrepeso

Día a Día es uno de los programas más icónicos del canal Caracol, pues el formato ha acompañado las mañanas de los televidentes desde hace más de 15 años. Si bien, su formato ha sido modificado en varias ocasiones, eso no ha sido impedimento para que el matutino siga siendo trasmitido. Cabe resaltar, que en medio de este camino tuvo como cara principal a Catalina Gómez quien hasta el día de hoy sigue siendo parte de este proyecto.

Uno de los cambios a los que ha estado expuesto el programa ha sido que a diario cuenta con diferentes temas que radican con algunos invitados y posteriormente, unos expertos en el tema. La famosa invitada en esta ocasión fue Rafaella, hija de Marbelle quien reveló que sufrió de obesidad a muy corta edad, teniendo en cuenta que hizo parte de ‘Amor sincero’ interpretando a su mamá en su infancia.

La actriz inició su relato indicando que es la primera vez que pueda dar su testimonio, pues esto no resulta ser una tarea para nada sencilla: “Muchas me conocieron en la telenovela interpretando a mi madre, era una niña con un sobrepeso digamos que prudente”. Seguidamente, Rafaella aseguró que con el pasar de los años empezó a crecer en el medio las opiniones comenzaron a pesar: “Estaba en el colegio, pero tenía un bullying de otro nivel y un matoneo impresionante”, siendo esta una de las razones por las que no pudo terminar el colegio como otros niños, pues lo hizo en casa.

Minutos más tarde, indicó que expuesta a varias situaciones de riesgo en las cuales no sabía como reaccionar, en especial un grupo de niñas quienes eran las más lindas del curso, según ella, la metieron al baño, con el fin de obligarla a cortarse, al parecer, esto con el fin de que “se me saliera la grasa”. Asimismo, Rafaella resaltó que esto fue: “matoneo a otro nivel”.

Por aquella época indicó que no recibía las cosas como ahora, pues no tenía la mentalidad suficiente para asimilarlas. Luego de algunos meses comenzó a presentar algunos síntomas en donde Marbelle se alertó y visitaron el médico. Además, la artista aclaró que empezó a llenar muchos vacíos con la comida: “Yo he pasado por todos los trastornos (…) Yo tenía 12 o 13 años, yo fui y estaba pesando 73 kilos. El doctor de la forma más amable me dijo usted se va a morir, usted está a un dulce de morirse”.

Finalmente, Rafaella aseguró que este no ha sido un proceso lineal, sino que ha tenido que atravesar distintas situaciones, sin embargo, con el paso del tiempo ha logrado entender y disfrutar la comida de la mejor manera posible sin dejar de lado, aquello que le gusta y también, incorporar el ejercicio a sus rutinas diarias.