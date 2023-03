No se quedó en silencio: La razón por la que ‘Miguel’ novio de ‘Mía’ no hará parte de la gira de RBD

Alfonso Herrera Rodríguez es un actor de origen mexicano recordado por hacer parte del elenco de la telenovela RBD, interpretando al personaje de Miguel Arango Cervera, su actuación en esta serie juvenil lo llevo a tener un reconocimiento global, lo que le ha permitido hacer parte de producciones de renombre en la plataforma Netflix como Sense8 y Ozark. En la actualidad, el hombre que interpretase al novio de Mía Colucci en Rebelde, ha dado de que hablar por sus declaraciones relacionadas con los dineros que devengaba en el momento que grabó la novela de las faldas y las corbatas rojas.

La telenovela, que fue furor de 2004 a 2008 en su transmisión en Colombia, mostraba el estilo de vida de algunos jóvenes adinerados que hacían parte de una escuela privada, que otorgaba becas a estudiantes de bajos recursos. En el recinto académico en donde muchos quisimos estudiar en su momento, se forjaron historias de amistad, amor e incluso odio que entretenían a los jóvenes colombianos todos los fines de semana.

Es tal el éxito de este programa juvenil, que en pleno 2023 los fans de la novela en toda Latinoamérica lograron que la banda se reuniera y confirmará lo que muchos querían, una serie de conciertos llamada “Soy Rebelde Tour″, gira en la que lastimosamente para algunos no tendrá la presencia de uno de los personajes fundamentales de la trama ‘Miguel’.

¿Por qué Poncho Herrera no hará parte de la gira?

En una reciente entrevista para el diario El País, el actor que actualmente tiene 39 años de edad, manifestó que en el momento de las grabaciones, la cadena televisiva encargada de la producción les hizo firmar un contrato en el que renunciaban a varios beneficios económicos provenientes de los derechos de imagen y otras actividades de mercadeo.

“La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”, esta fue una de las razones por las que el actor decidió no continuar con el proyecto y no hacer parte de la próxima gira musical del grupo.

¿Cuándo se presenta RBD en Colombia?

Para la alegría de muchos fanáticos de Rebelde en el país cafetero, el grupo realizará tres presentaciones en la ciudad de Medellín, siendo el estadio Atanasio Girardot para que miles de personas canten a pulmón herido éxitos de la agrupación como Sálvame y Enséñame. Los conciertos se realizarán el 4,5 y 6 de noviembre del año en curso.