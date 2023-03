“No es venir a comer fresitas”: Participantes terminaron de pelea tras fuerte castigo en el ‘Desafío The Box’

Una nueva versión del ‘Desafío The Box’ tuvo su inicio hace pocos días imponiéndose como el primero en el rating. Sin embargo, las críticas frente al programa no han faltado en especial, por el tiempo que lleva el formato al aire y también, por las personalidades que se han podido ver en los primeros capítulos.

Durante la trasmisión de este 27 de marzo, el equipo Gama fue castigado por haber incumplido una de las reglas dentro del concurso. Se trata de ‘Black’ quien al parecer, había tocado la piscina, afectando a su equipo, pues aunque contaban con las respectivas comodidades Andrea les pidió que abandonaran la casa, ya que la consecuencia fue quedar en playa baja durante el último ciclo.

La noticia cayó como un balde de agua fría para cada uno de los participantes e incluso varios optaron por comer algunos alimentos, teniendo en cuenta las posibles carencias con las que llegarían a contar en los próximos días, sin dejar de lado, su molestia ante la acción de su compañero ‘Black’.

Al llegar a playa baja el concursante le pidió disculpas a sus compañeros, pero resaltó que él no deseaba estar allí. Una de sus compañeras intervino para enfatizar que son un equipo y que a la hora de actuar se debe pensar de manera grupal y no individual. Ante sus declaraciones Black volvió a resaltar: “Si no quiero estar aquí es obvio que en las pruebas no voy a querer dar lo mejor de mí”.

El resto de sus compañeras también decidió intervenir indicando que él pide disculpas, pero al final resulta dejándolos tirados. Otra de las participantes en medio de la molestia indicó que Black sabía muy bien a lo que venía: “No es comer fresitas todos los días, comer carne todos los días o sea tú desde el día uno le quitaste la oportunidad a una persona”.