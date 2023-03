‘La Isla De Los Famosos’: Margarita Reyes y sus compañeros se empelotaron en cámara

La convivencia en Amazonas de ‘La Isla De Los Famosos’ no parece tener hasta ahora ningún punto bajo, y es que en medio de risas cargados con mucha diversión la actriz Margarita Reyes y Catalina Londoño, el mago Camilo Pardo, el cocinero Leonardo Morán, el actor Aco Pérez, el cantante Juan Palau y la actriz Tania Valencia pasan los días.

En el reciente capitulo dilucidaban sobre lo que fue la prueba de inmunidad en la que nuevamente le ganaron a Koi por lo que esa tribu quedará con cuatro participantes rumbo a la anhelada unificación que significará la lucha individual por el premio que los llevó a las remotas islas de Saona en la República Dominicana.

Y precisamente en lo que sería un día de descanso para los siete miembros de Amazonas estos decidieron dar un paso superior a los que han tenido anteriormente por lo que en medio de las confesiones sobre si se tatuarían o no un coco con una palmera surgió una propuesta por parte de Aco Pérez que dejó a todos con la boca abierta.

“Vamos a meternos en pelota al mar. No se pierdan este striptease grupal en Amazonas. ¿A que no son capaces para celebrar?”

Lo que al principio se creyó que sería solo una broma terminó siendo más que en serio cuando Leo Cocinero de inmediato aprobó la propuesta junto a Margarita Reyes por lo que solo esperarían a los demás a unirse.

Quien se mostró renuente es Catalina Londoño, pues indicó que le parecía divertido, pero que no sabría si se sumaría o no. Con ella Juan Palau quien se negó desde un principio.

Mas tarde lo que denominaron “El Destape” se hacía realidad, pues poco a poco se iban sumando para juntos quitarse todo y meterse de lleno a la playa de Amazonas. El Mago fue uno de los que se mostró renuente, pero no dudó en acompañar a los demás.

“¿Cómo así? O sea, me parece raro, nunca he hecho algo así, nunca he ido a una playa nudista, con amigos mucho menos que he hecho cosas así, entonces me pareció como que esta gente está loca”

— El Mago