Wilder Medina y Aco Pérez desatan una batalla campal en ‘La Isla De Los Famosos’

Los pactos, alianzas y rivalidades en ‘La Isla De Los Famosos’ siguen teniendo un revés en cada episodio del programa y así ha quedado claro en la reciente entrega en la que Amazonas y Koi se peleaban por la inmunidad.

Puede leer: Así fue el estallido de Eleider Álvarez contra Juan del Mar en ‘La Isla De Los Famosos’

Pese a que Koi por poco deja a Amazonas perdiendo, fue la tardanza y errores de Juan de Mar en la prueba lo que permitió que estos se salvaran de ir al concejo tribal, por lo que de nuevo el futbolista Wilder Medina, el boxeador Eleider Álvarez, el actor Federico Rivera y la atleta profesional Lina Real tendrán que votar para sacar a uno de ellos.

Pero antes de que esto suceda y se sepa cuál de los cuatro obtendrá el collar de inmunidad en la prueba individual las diferencias quedaron expuestas, esto luego de que Aco Pérez festejara el triunfo de Amazonas de la misma manera en la que Wilder Medina se expresa cuando gana alguna prueba, lo que supuso para el futbolista una frente.

“Pobre payaso, y que me tiene de hijo el payaso ese dijo. Eso es para que se dé cuenta que no juegan limpio, sigan creyendo. Eso lo decimos los paisas papito, eso no lo dice un costeño. Ese es un payaso y que ‘a papá’”

— Wilder Medina