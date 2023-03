Guajira estalló contra los hombres de Beta en ‘Desafío The Box’ y no se guardó nada

Una nueva prueba se vivió en el ‘Desafío The Box’, específicamente la sentencia y hambre, y en la que Gamma apostó todo su arsenal para ganar pese al castigo de irse a playa baja debido a la violación de reglas por parte de Black.

En el box amarillo no todo es lo que parece pues la fuerza que hay que imponer para lograr zafarse de los obstáculos es más que necesaria, y en el caso de Beta lo sabían bien, y mucho más Guajira quien se ha mostrado, sin ser nombrada o escogida, como la líder del equipo.

Es así como el equipo logró ponerse de primero luego de atravesar el cilindro metálico y poner las cuatro pelotas sobre la canaleta, pero cuando Beta llegó al paredón, aun teniendo una ventaja superior a los demás, empezaron las fallas.

Y es que Kaboom no lograba poder atravesarla, pese a que dejaron pasar a las mujeres primero al considerarlas lentas, y el participante tuvo que se ayudado por Alfredo y Ricky para poder así llegar al otro obstáculo, todo mientras Gamma ya ocupaba el primero puesto y le seguía Alpha para dar por finalizada la prueba.

Guajira en su desespero por un triunfo que nunca llegó se exasperó a niveles descomunales mientras esperaba a los hombres de Beta, pero esto no fue suficiente y al darse por perdidos empezó un reclamo que no pasó desapercibido.

Pero la discusión en la caja amarilla se extendió hasta la casa Beta en la que expuso que la razón de la perdida de su equipo es porque no hay unión, al menos así se lo dejó saber a Mackarthur quien estaba de descanso durante la prueba junto a Gema.

“Yo dormí menos que todos ustedes, voy a allá y me parto por ustedes ¿Dónde está la unión del equipo? Si Beta no escucha y siempre perdemos es por no escuchar. Estoy a punto de estar como Black de quererme ir, porque a mí no me gusta perder y sé que la vida no es una línea recta y no puedo ganar siempre, el día que yo tenga puesto el chaleco anímicamente voy pal piso”

— Guajira