Catherine Mira es la octava eliminada de ‘La Isla De Los Famosos’ ¿Debió ser ella?

Una nueva despedida se vivió tras el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ al tener a la actriz Catherine Mira como la octava participante en ser eliminada de la competencia, y es así como ella se transforma en la décima tercera persona en decirle adiós a la isla Saona.

Las apuestas de quién sería el miembro de Koi que saldría iban dirigidas a ella y al actor Federico Rivera, ya que ha presentado dificultad para participar en las últimas pruebas debido a la lesión que tiene en su brazo izquierdo.

En las tribus estaban claros que los nuevos participantes serían los eliminados en el concejo tribal, pero la votación de esta última tribu mantuvo a la expectativa a más de un televidente hasta el final, pues según el anuncio de Tatán Mejía el actor podía ceder su collar de inmunidad, pero decidió no hacerlo.

La primera en salir a votar fue precisamente la actriz, quien, al emitir su voto, el cual fue por el futbolista Wilder Medina, aprovechó de desahogarse y acusarlo de violento y agresivo, esto debido a las diferencias que hubo entre ellos desde su llegada a la isla Saona.

“Por mi bienestar, mi tranquilidad emocional es mejor irme porque esta persona ha dicho que si me quedo van a haber consecuencias. No me imaginé llegar a conocer a una persona hipócrita, que es feliz hablando de Dios cuando realmente hace todo lo contrario. Cuando no es leal, cuando no es honesto, cuando es mentiroso, cuando quiere ganar por encima de todo, cuando es egoísta, cuando es violento”

— Catherine Mira