Danna García reveló sus inseguridades y lo que te costó superarlas

La protagonista del éxito dramático ‘Pasión De Gavilanes’ la bella actriz Danna García se pronunció por medio de su red social Instagram sobre lo que vivió años atrás, esto lo hizo con un corto video con un outfit negro que causó sensación en su comunidad digital.

El enfoque que Danna García le dio a sus palabras se centró en lo que es su piel, y en lo que las inseguridades hicieron con ella por tanto tiempo hasta que finalmente aceptó cada una de las cosas con las que se sentía inconforme.

“Sentirnos cómodas en nuestra propia piel🙏🏼✨. Me costó muchos años lograr aceptar mis inseguridades y entender, que soy un humano imperfectamente valioso. El sentirme suficiente y especial a pesar de lo que escuchara cambió mi vida y mi percepción del mundo”, escribió en primera instancia Danna García.

Seguidamente hizo hincapié en los logros que obtuvo tras la superación y la manera en la que tiene claro que muchas personas padecen de situaciones similares, especialmente a las mujeres, a quien empoderó con su mensaje.

“Me hizo más empática, menos solitaria, y me identifiqué con millones de personas, cuando descubrí que miles al rededor del mundo lo padecen, (a veces en silencio), igual que yo. Cuantas mujeres no hemos sentido que no somos ‘suficiente’ o ‘valiosas’, y nos hemos sentido inseguras hasta de sonreír y buscar nuestros sueños”, siguió.

Finalmente exhortó a todas a darse la oportunidad de aceptarse como tal y específicamente de reconocer cada una de sus virtudes para dar un paso al frente ante cada batalla que se presente.

“Yo les invito a reconocernos, a unirnos, a amarnos, a ser nuestra mejor versión desde esa diferencia que nos hace únicas y Grandiosas. ¿Los límites solo está n en nuestra mente? Qué opinas”.