La belleza es de familia: ella es Laura, la sensual hermana de Melissa Martínez

Melissa Martínez lleva varios años destacándose como periodista deportiva, se ha convertido en una de las mujeres referentes en este ámbito que solía ser dominado por los hombres. La soledeña además de su gran talento para comunicar y de abordar los temas de una forma fresca y sincera, se destaca por su belleza física que no pasa desapercibida e incluso la ha llevado a pasar en revistas como Soho.

La costeña ha estado en el foco de las noticias y los comentarios por su relación con el futbolista Matías Mier, con quien parecían tener una muy buena relación, pero de un momento a otro anunciaron su separación entre rumores de una infidelidad por parte del deportista. Este tema ha hecho que muchos de los focos estén sobre la mujer y su ahora expareja.

Ha sido tanta la difusión de la vida de Melissa que ahora incluso se han conocido más miembros de su familia que resultan muy llamativos, en este caso en particular su hermana, que demuestra que la belleza viene en los genes. Laura Cuadra es la hermana mayor de ‘Meli’, tiene 43 años y en las fotos que ha compartido en sus redes sociales se puede ver el parecido con la periodista, incluso hay algunas imágenes en las que puede causar confusión.

Aunque Laura no goza del reconocimiento de su hermana, se sabe que es pareja del empresario Valentin Bagarella. También es bastante cercana a su hermana, ya que en varias fotos se les ve compartir en diferentes planes y aunque no es una figura pública cuenta con cerca de 28.000 seguidores en su cuenta de Instagram, que no se cansan de halagarla por su belleza.