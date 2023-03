Guajira se va contra Gema en ‘Desafío The Box’ y le pide bajarle dos a su espiritualidad

Gema es la participante del ‘Desafío The Box’ que desde su llegada a la casa Beta ha resaltado entre los demás, y esto debido a su conexión con la naturaleza y la manera en la que agradece cada logro que consigue.

“Gracias mamá, gracias por cada sensación, gracias por cada emoción, te amo, gracias a mis entrañas, gracias, gracias a los niños, gracias a la humanidad, gracias a todos mis fluidos, gracias a mis venas”, exclamaba de manera efusiva Gema al llegar a la casa Beta.

Sus expresiones generaron un poco de escepticismo entre los demás miembros del equipo quieren miraron de manera sorpresiva y extraña cada una de las palabras. Mackarthur y Guajira parecen ser a los que más les ha chocado la manera en la que es Gema, pues la consideran exagerada.

Antes de salir a la primera prueba ella mencionó a los equipos de veía fuerte y lo según ella pudiera ocurrir en la competencia. Esto desató una ola de reacciones por parte de Valeria y Guajira por lo que le pidieron reservarse ese tipo de informaciones, ya que lo que hace es predisponerlos antes de lanzarse a la caja de juego.

Pero la prueba pasó, y como era de esperarse perdieron algunos de los beneficios que estaban en juego por lo que prohibiciones como la piscina quedaron establecidas. En el reciente capítulo Gema decidió sacar a una mariposa que se había quedado pegada en la piscina, por lo que Guajira no dejó pasar el momento para reclamarle.

“Gema lo que hiciste está mañana que una mariposa la sacaste del agua, no estoy seguro si en este momento que no tenemos acceso a la piscina y que no podemos usarla puedes hacer eso. Creo que no podemos ni tocar el agua. Entonces yo prefiero no jugar con eso porque ahora mismo no me quiero poner un chaleco, mejor dicho, ni maripositas, 10 iguanas, que se ahoguen, ellos sabrán cómo sobrevivir a que nos pongan un chaleco, ni siquiera para saber si el señor Sol calentó la piscina”

— Guajira