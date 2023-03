¿El expresidente Santos de ‘abuelastro’? Ella es Natalia Jerez, la nueva novia de su hijo Martín

Aunque la cara visible y ampliamente reconocida de la familia Santos Rodríguez, es el expresidente Juan Manuel Santos, su esposa María Clemencia ‘Tutina’ y sus hijos María Antonia, Esteban y Martín, no se quedan atrás. Sobre todo los hombres, que aunque no se han metido en política directamente, sí tienen sus opiniones muy claras y no temen en expresarlas públicamente cuando lo creen conveniente.

Aunque en esta ocasión el mayor de los hijos Santos no está siendo noticia por algún comentario de la política del país, sino por cuestiones amorosas. Ya que hace unas horas compartió en su cuenta de Instagram fotos con su nueva novia, Natalia Jerez, algo que se tenía muy bien guardado. Desde ese momento muchas personas, en especial quienes son seguidoras de Martín están indagando quién es la mujer dueña del corazón del mayor de los hijos Santos.

Natalia Jerez IG: mijerez Novio Martín Santos

Para los desprevenidos, Natalia es una reconocida actriz de la televisión colombiana, tiene 40 años, 6 más de los que tiene Martín. En la pantalla chica ha participado en producciones como El capo, Juegos prohibidos, Rosario tijeras, Narcos, Garzón, actualmente hace parte de la serie de Prime video, Manes, en el personaje de Mafe. También ha tenido roles en películas de cine, como El colombian dream, ha sido presentadora de programas como La isla de los famosos: una aventura pirata.

Jerez es comunicadora social y periodista de profesión y aunque es más reconocida por su rol como actriz, también ejerce actividades en lo que estudio, según lo indica en su perfil de Instagram. Otro dato que no es muy conocido, es que estuvo casada y tiene una hija llamada Carlota, que nació en el año 2018, su padre es el fotógrafo Mateo Páez.