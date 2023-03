Wilder Medina le dijo sus cuantas verdades a Leo Cocinero en ‘La Isla De Los Famosos’

El altercado que tuvo Leo Cocinero con Federico Rivera en se convirtió en uno de los temas de conversación en el más reciente capítulo de ‘La Isla De Los Famosos’ y es que Tatán Mejía fue testigo de todo lo que se habló en la pista de juego, por lo que decidió consultar a Wilder Medina al respecto.

Es de recordar que, en medio de las muestras de poderío, las sorpresas de fuerzas inesperadamente por algunos de los participantes se terminaron enfrentando los jugadores más fuertes de la competencia como lo son el chef Leo Cocinero por Amazonas y el boxeador Eleider Álvarez por Koi.

Y justo cuando la prueba estaba en su punto más álgido y el boxeador venció al cocinero este se retiró de la pista de mala gana y como dicen los otros concursantes “con el ego herido”. Entre tanto Federico Rivera, pese a ser del equipo contrario, quiso darle ánimos, pero lo que consiguió fue un manotazo de Leo que no fue bien recibido por ninguno de los concursantes, y mucho menos por los Koi.

Wilder Medina indicó que esto fue una falta de respecto, y más por la diferencia de edades entre ambos competidores, por lo que a su juicio Leo Cocinero debía respetar a Federico Rivera.

“A mí todavía me quedó la espinita de que no debió hacer eso, de todas maneras, hay que dar ejemplo donde estemos, no importa en un juego. Yo he perdido muchas veces y también he ganado, y creo que nunca me he salido así de los cabales”

— Wilder Medina