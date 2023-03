Aseguran que Shakira y Karol G copiaron a Michael Jackson

Desde el lanzamiento de ‘TQG’ el pasado 23 de febrero las cantantes Shakira y Karol G no han parado de recibir excelentes criticas por este junte que marcó un antes y un después dentro de la carrera de ambas, debido al éxito que ha tenido el tema.

Y es que la canción no baja desde hace tres semanas de los primeros lugares en los diversos conteos musicales, y más la ser una canción en las que las cantantes enviaron claras directas a Gerard Piqué, Anuel AA, así como a Yailin y Clara Chía Martí.

El baile del tema se convirtió en un trend en las redes sociales, muy específicamente en el que las colombianas aparecen con unos vestidos cortos, húmedos y con el fuego de fondo.

Es por ello que no es extrañar que otras figuras del espectáculo en el mundo se hayan sumado a la tendencia, pero ahora ha salido a la luz una comparación en la que parece ser que los “pasos prohibidos” de la barranquillera y la paisa forman parte de una coreografía de Michael Jackson.

Se trata de ‘The Way You Make Me Feel’, canción de Michael Jackson, incluida en su séptimo álbum de estudio, ‘Bad’ en el año 1987. Fue lanzada como el tercer sencillo del álbum el 9 de noviembre de aquel año. El sencillo alcanzó el puesto número uno de Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, y permaneció seis semanas en el top 10.

La canción se promocionó con un exitoso video, en el que Jackson persigue por las calles a una chica, bailando alrededor de ella, hasta que logra conquistarla y en el que salen los movimientos similares hechos por Shakira y Karol G 36 años después.

“Quizá La Bichota era fanática de MJ, y como tributo hace los pasos” y “👏 👏 👏 👏 Shakira y Karol inspiradas en un gran cantante👏 👏 👏 👏 👏”, son solo algunas de las reacciones.