“Sueño hecho realidad”: se conoció la razón por la que Catalina Gómez no está en Día a Día

Día a Día es uno de los programas que se ha posicionado en el primer puesto de rating a lo largo de los años en la televisión, ya que desde hace mucho tiempo acompaña a miles de personas en las mañanas, allí invitan a diferentes personajes de la actualidad nacional e internacional. Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas, son los encargados de conducir el programa, que usualmente tiene momentos bastante llamativos.

Lea también: ¿Catalina Gómez quiere ver a Juan Diego Vanegas en la ducha? el comprometedor comentario que la hizo sonrojar

El programa fue estrenado en el año 2001 y desde entonces se ha mantenido al aire, siendo uno de los más representativos del Canal Caracol. En el 2006 llegó Catalina Gómez al magazín y desde entonces ha acompañado a los televidentes, cumpliendo ya 13 años como presentadora del show, siendo la de mayor antigüedad del grupo de presentadores que se encuentran actualmente.

Los televidentes ya cuentan con la presencia de Gómez en el programa, por eso si deja de aparecer es algo extraño. Precisamente la semana pasada, la paisa no estuvo en el set del show por lo que los comentarios no se hicieron esperar, algunos incluso quedaron con la inquietud si esto se debe a un cambio de presentadores o rotación por lo que recientemente hubo un cambio en la dirección del magazín, algo que no aclararon en el programa.

También le puede interesar: ¿Por qué hay televidentes quejándose de Juan Diego Vanegas, el chef de Día a Día?

Pues la misma Catalina se encargó de aclarar los rumores con una foto que publicó en su cuenta de Instagram. La presentadora se encuentra de paseo, y no es cualquier viaje, está junto a sus hermanas en Europa, por lo que se pudo ver, específicamente en Italia, algo que ella cataloga como un “sueño hecho realidad”.