Fanáticos de Carolina Gómez le han quedado mal: ya casi nadie la ve

Carolina Gómez ha sido una de las mujeres preferidas en todos los aspectos por los colombianos. Desde los 90, cuando fue reina de belleza, encantó a todos con su físico y su personalidad y desde allí cuenta con miles de seguidores que la apoyan. Sin embargo, parece que últimamente le han quedado mal.

Lea también: Breiner, de ‘La Descarga’, se salió con la suya y sacó a su ‘peor enemigo’

La exreina de belleza ha tenido la oportunidad de explotar todo el talento que tiene, tanto como presentadora, como actriz y hasta cocinera, pues hay que caer en cuenta que en la temporada pasada de MasterChef, a pesar de no durar mucho tiempo, fue una de las grandes preferidas por parte de los espectadores colombianos.

Sin embargo, parece que los colombianos no la han apoyado del todo hasta el final de los días, pues ahora que está en una nueva producción llamada ‘Ventino’, en donde interpreta la manager del grupo y básicamente les hace la vida imposible, sobre todo a uno de ellos.

A pesar de que muchos creyeron que la novela sería un éxito completo, según los comentarios en redes sociales, el papel que está siendo dentro de la novela no pareció convencer a muchos y la han criticado por ello:

“Caro tú me caes super bien y me parece una excelente actriz, pero esta serie de Ventino no me gusta, lo siento mucho.”

Lea también: Mafe Romero se hizo un ‘Carolina cruz’ cuando se desmayó Elianis garrido en vivo

Y parece que los números de rating, pues en primer lugar el reality de ‘La Descarga’ está mandando la parada, Ana de Nadie y de séptimo lugar está Ventino, lo que quiere decir que los fanáticos, por más fanáticos que sean, no han apoyado la producción de la exreina de belleza.