“Esos vagos, creyendo que porque tienen un hijo se tienen que quedar en la casa 3 meses”: Vanessa de la Torre

Una nueva polémica se desató en una emisora colombiana por cuenta de la reforma laboral que ya se tramita en el Congreso de la República. Y es que la periodista Vanessa de la Torre, de la emisora Caracol Radio, criticó que se amplíe la licencia de paternidad de 2 a 12 semanas.

En una discusión al aire, este viernes, De la Torre manifestó: “La licencia de paternidad actualmente es de 2 semanas, pero con la reforma laboral aumentaría de manera progresiva hasta 12 semanas en 2025″.

Y continuó explicando su punto de vista: “Me parece muy mal. Usted se imagina a esa mano de vagos creyendo que porque tienen un hijo con una señora en quién sabe qué condiciones, se tienen que quedar en la casa 3 meses”.

Entonces, la mujer aseguró que el papá en el hogar terminaría siendo una carga más para la madre que tiene que encargarse de su hijo y el hogar.

“Uno encerrado en la casa con el marido porque le van a dar esa licencia de paternidad. Me parece horrible”.

Tras la molestia que de inmediato se creó en el ambiente, uno de los panelistas, Jorge Espinosa, intervino y dijo que no siempre es así. “Eso es mentira, no todos somos unos vagos que no ayudamos. Yo cambio pañales y todo”.